Pakistan Anayasa Mahkemesi'nden güvensizlik oylamasının reddedilmesi kararına iptal - Son Dakika
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Pakistan Anayasa Mahkemesi'nden güvensizlik oylamasının reddedilmesi kararına iptal

07.04.2022 23:01

- Pakistan Anayasa Mahkemesi'nden güvensizlik oylamasının reddedilmesi kararına iptal Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Imran Khan'a karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin iptali yönünde karar vererek, parlamentoda cumartesi günü söz konusu oylamanın yapılmasına hükmetti.

- Pakistan Anayasa Mahkemesi'nden güvensizlik oylamasının reddedilmesi kararına iptal

İSLAMABAD - Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Imran Khan'a karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin iptali yönünde karar vererek, parlamentoda cumartesi günü söz konusu oylamanın yapılmasına hükmetti.

Pakistan'da görevden alınması için hakkında gensoru önergesi verilen Pakistan Başbakanı Imran Khan erken seçim çağrısında bulunmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de meclisi feshetmişti. Kararın ardından Pakistan Anayasa Mahkemesi, Han'a yönelik güvensizlik oylamasının parlamentoda reddedildiği kararı iptal ederek, parlamentonun yeniden kurulmasına ve parlamentoda cumartesi günü söz konusu güvensizlik oylamasının yapılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti kararı oy birliği ile aldı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Başbakanın 03.04.2022 tarihinde cumhurbaşkanına meclisin feshedilmesi tavsiyesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ve hukuken geçerli olmadığı beyan edilmiştir" ifadeleri kullanılarak, gensoru önergesinin başarılı veya başarısız olması halinde de meclisin feshedilemeyeceği belirtildi.

Pakistan Müslüman Birliği-Navaz lideri Şehbaz Şerif kararın ardından yaptığı açıklamada, mahkemenin "halkın beklentilerini kesinlikle yerine getirdiğini" belirtti.

Pakistan Halk Partisi Eşbaşkanı Bilawal Butto Zerdari ise, Anayasa Mahkemesi'nin kararının "demokrasi ve Anayasa için bir zafer" olduğunu ifade ederek, "Pakistan'ın kurumları ve Anayasası korunmuştur. İnşallah güvensizlik süreci tamamlanacak ve seçim reformları yaparak temiz ve şeffaf seçimlere doğru yol alacağız" dedi.

Muhalefetten havai fişekli kutlama

Mahkemenin kararının ardından muhalefet partilerinin destekçileri, sokaklara çıkarak birçok kentte havai fişekli kutlama yaptı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi'nden güvensizlik oylamasının reddedilmesi kararına iptal
Pakistan Anayasa Mahkemesi'nden güvensizlik oylamasının reddedilmesi kararına iptal
Pakistan Anayasa Mahkemesi'nden güvensizlik oylamasının reddedilmesi kararına iptal

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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