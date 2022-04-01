Pakistan'ın "hükümete yönelik tehdit sebebiyle ABD'ye protesto notası verdiği" iddiası - Son Dakika
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Pakistan'ın "hükümete yönelik tehdit sebebiyle ABD'ye protesto notası verdiği" iddiası

01.04.2022 13:52
Pakistan'ın "hükümete yönelik tehdit sebebiyle ABD'ye protesto notası verdiği" iddiası

Pakistan'ın, hükümetin değiştirilmesine yönelik tehdit mektubu ve burada kullanılan diplomatik olmayan dil sebebiyle "ABD'ye protesto notası verdiği" iddia edildi.

Pakistan'ın, hükümetin değiştirilmesine yönelik tehdit mektubu ve burada kullanılan diplomatik olmayan dil sebebiyle "ABD'ye protesto notası verdiği" iddia edildi.

Geo News televizyonunun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin İslamabad Büyükelçi Yardımcısı Vekili Richard Snelsire'ye, hükümetin değiştirilmesine yönelik tehdit mektubu ve burada kullanılan diplomatik olmayan dil sebebiyle İslamabad'ın protesto notasının verildiği belirtildi.

Pakistan'ın ABD'li diplomat Snelsire'ye ülkenin iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu ilettiği aktarıldı.

Söz konu su gelişme, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ismi paylaşılmayan yabancı ülke yetkilisinin, Pakistan'ın büyükelçisine diplomatik olmayan dil kullanmasına tepki göstermesinin ardından geldi. Komite, bu konuyla ilgili diplomatik girişimde bulunulacağına karar vermişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ulusal Güvenlik Komitesi'nde alınan karar gereği, gerekli diplomatik girişimin diplomatik kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ülke ismi paylaşılmadı.

ABD iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Han'ın dış finansmanlı komplo konusunda ABD'nin adını zikretmesiyle ilgili bir soruya "Bu iddiaların gerçekle ilgisi yok." diye tepki göstermişti.

Başbakan Han, dün yaptığı açıklamada, hükümeti devirmek için dış finansmanlı bir komplonun kurulduğunu ifade ederek bununla ilgili önce ABD'nin adını vermiş, ardından bu açıklamasını düzeltmişti.

Başbakan'a karşı oylama 3 Nisan'da

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Mevcut durumda 178 vekille iktidarda olan hükümetin sandalye sayısının meclis çoğunluğu için gerekli olan 172'nin altına düşerek 166'ya gerilediği görülüyor. Öte yandan iktidardaki PTI'nın en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oylamanın 3 Nisan'da yapılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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