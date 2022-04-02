Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han'dan "hükümete yönelik dış komploya karşı" protesto çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han'dan "hükümete yönelik dış komploya karşı" protesto çağrısı

02.04.2022 16:56
Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han'dan "hükümete yönelik dış komploya karşı" protesto çağrısı

Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine karşı "güvensizlik oylamasından" bir gün önce hükümeti devirmeye yönelik "dış komploya" karşı, destekçilerini barışçıl protesto düzenlemek üzere sokağa çağırdı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine karşı "güvensizlik oylamasından" bir gün önce hükümeti devirmeye yönelik "dış komploya" karşı, destekçilerini barışçıl protesto düzenlemek üzere sokağa çağırdı.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, yarın kendisine karşı gerçekleştirilecek "güvensizlik oylaması" öncesi televizyondan açıklamada bulundu.

Han, halkın hakkın yanında durmasının hainlerin ve vicdanını satanların en büyük korkusu olduğunu ifade ederek hükümeti devirmeye yönelik dış komploya karşı destekçilerini barışçıl protesto düzenlemek üzere sokağa çağırdı.

Kendisinin devrilmesi halinde dış güçlerin, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in iktidara geleceğini ve böylelikle ilişkilerinin düzeleceğini bildiğini ifade eden Han, "Bu tür yabancı güçlere karşı barışçıl protestolar düzenlemezsek gerçek bir değişiklik göremeyiz." dedi.

Han, halkın "yurt dışında başlatılan utanmaz komployu" protesto etmesi gerektiğine işaret ederek "Bu güçler medya organlarına da para sağladı." diye konuştu.

Millete ihanet edenlere karşı yasal eylemde bulunacağını belirten Han, bunun içeriğine dair daha fazla detay paylaşmadı.

Han, son olarak ordunun eleştirilmemesi gerektiğini kaydetti.

ABD iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün, Han'ın dış finansmanlı komplo konusunda ABD'nin adını zikretmesiyle ilgili bir soruya "Bu iddiaların gerçekle ilgisi yok." diye tepki göstermişti.

Başbakan Han, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, hükümeti devirmek için dış finansmanlı bir komplonun kurulduğunu ifade ederek bununla ilgili önce ABD'nin adını vermiş, ardından bu açıklamasını düzeltmişti.

Başbakan'a karşı oylama yarın

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Mevcut durumda 178 vekille iktidarda olan hükümetin sandalye sayısının meclis çoğunluğu için gerekli olan 172'nin altına düşerek 166'ya gerilediği görülüyor. Öte yandan iktidardaki PTI'nın en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oylamanın yarın yapılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han'dan "hükümete yönelik dış komploya karşı" protesto çağrısı - Son Dakika
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