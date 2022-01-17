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Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han, Putin ile bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han, Putin ile bölgesel meseleleri görüştü

17.01.2022 14:00
Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han, Putin ile bölgesel meseleleri görüştü

Son dakika habere göre Pakistan Başbakanı İmran Han ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili ilişkileri, Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili ilişkileri, Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Han ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İslamabad ile Moskova arasındaki ikili ilişkiler, Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Pakistan Başbakanı Han, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Hazreti Muhammed'e hakaretin ifade özgürlüğü olmadığına yönelik ifadelerinden duyduğu memnuniyeti iletti ve İslamofobi'nin nefret ile korkunç yükselişini ve bunun ciddi sonuçlarını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında sürekli vurguladığına dikkati çekti.

Han, iki ülke ilişkilerinin ticaret, ekonomik bağlar ve enerji iş birliği ile artan ivmede devam ettiğini belirterek Pakistan Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin en erken tarihte yapımı için hükümetinin kararlılığını yineledi.

Afganistan'a uluslararası desteğe vurgu

Afganistan'da barış ve istikrarın bölgesel istikrar için önemli olduğunu vurgulayan Han, bu ülkenin insani ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Han, bu zor durumda Afganistan'a uluslararası desteğin gereğine dikkati çekerek Afganistan'ın dondurulan rezervlerinin serbest bırakılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Her iki lider de çeşitli alanlardaki ikili iş birliğinin artırılması ve Afganistan konusuyla ilgili yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya ile Pakistan arasında "Pakistan Akımı" adlı doğal gaz boru hattının inşası için 28 Mayıs 2021'de anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Rusya ile Pakistan arasında Ekim 2015'te yaklaşık 1000 kilometre uzunluğunda ve yılda 12,4 milyar metreküp gaz kapasiteli "Kuzey-Güney" doğal gaz boru hattının inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştı. Ancak proje konsorsiyumunda yer alan bazı Rus şirketlerine ABD tarafından yaptırım uygulanma riski nedeniyle projenin ortaklık yapısı 22 Mart 2021'de değiştirilmiş ve projenin adı Pakistan Akımı olarak belirlenmişti.

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Vladimir Putin, Afganistan, Pakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pakistan Başbakanı Han, Putin ile bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika


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