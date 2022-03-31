Son dakika haber | Pakistan Başbakanı, hükümete karşı dış finansmanlı komplo ifadelerini sürdürdü - Son Dakika
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Son dakika haber | Pakistan Başbakanı, hükümete karşı dış finansmanlı komplo ifadelerini sürdürdü

31.03.2022 20:25
Son dakika haber | Pakistan Başbakanı, hükümete karşı dış finansmanlı komplo ifadelerini sürdürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, hükümeti devirmek için dış finansmanlı bir komplonun kurulduğuna yönelik açıklamalarını sürdürdü.

Pakistan Başbakanı İmran Han, hükümeti devirmek için dış finansmanlı bir komplonun kurulduğuna yönelik açıklamalarını sürdürdü.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, kendisine karşı güvensizlik oylaması öncesi televizyonlardan ulusa seslendi.

Han, hükümeti devirmek için dış finansmanlı bir komplonun kurulduğunu ifade ederek, bununla ilgili önce ABD'nin adını verdi, ardından ise bu açıklamasını düzeltti.

Açıklamasını düzeltmesinin ardından kendilerini tehdit edenin yabancı bir ülke olduğunu belirten Han, tehdit mektubunun güvensizlik oylaması önergesinden önce ellerine ulaştığını dile getirdi.

Bu durumu söz konusu yabancı ülkeyle muhalefet partilerinin iş birliği halinde olduğunun göstergesi olarak nitelendiren Han, "Bu mektup bana karşı, devlete karşı değil. Mektupta, güvensizlik oylaması önergesi geçerse Pakistan'ın affedileceği, aksi takdirde sonuçları olacağı belirtildi." dedi.

Han, bu tehdit mektubunun Pakistan'ın büyükelçisine iletilen "resmi bir mektup" olduğunu aktararak, "Büyükelçimize, Başbakan Han iktidarda olduğu sürece Pakistan'ın zorluklarla karşılaşacağı söylendi." ifadesini kullandı.

Söz konusu ülkenin, Pakistan'ın büyükelçisine Başbakan Han'ın kendi iradesiyle Rusya'yı ziyaret ettiğini söylediğini dile getiren Han, "Büyükelçimiz onlara Rusya ziyareti kararının danışılarak alındığını söyledi fakat onlar bunu reddederek ziyaretin Başbakan Han'ın kendi kararı olduğunu belirtti. Büyükelçimize, İmran Han görevde olduğu sürece ilişkilerimiz iyi olamaz denildi." dedi.

Han, muhalefet parti liderlerine de "yabancılardan emir almaya hazır iş birlikçileri" diyerek tepki gösterirken, güvensizlik oylamasının da 3 Nisan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Meclis üstünlüğü muhaliflere geçti

Han'ın ittifak kurduğu ve mecliste 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP) muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet bloğuna geçmişti.

Mevcut durumda 178 vekille iktidarda olan hükümetin sandalye sayısının meclis çoğunluğu için gerekli olan 172'nin altına düşerek 166'ya gerilediği görülüyor. Öte yandan, iktidardaki PTI'nın en az 13 milletvekili de Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Pakistan Ulusal Meclisi 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Pakistan Başbakanı, hükümete karşı dış finansmanlı komplo ifadelerini sürdürdü - Son Dakika


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