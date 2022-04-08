Son dakika haber... Pakistan Başbakanı, mahkemenin gensoru kararının hayal kırıklığı olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Pakistan Başbakanı, mahkemenin gensoru kararının hayal kırıklığı olduğunu söyledi

08.04.2022 20:55
Son dakika haber... Pakistan Başbakanı, mahkemenin gensoru kararının hayal kırıklığı olduğunu söyledi

Son dakika gelişmesine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, Anayasa Mahkemesinin dün kendisine karşı güvensizlik oylamasının önünü açan kararıyla ilgili, "Mahkeme en azından (yabancı komploya dair) tehdit mektubunu inceleyip bizim doğru söyleyip söylemediğimizi değerlendirmeliydi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Anayasa Mahkemesinin dün kendisine karşı güvensizlik oylamasının önünü açan kararıyla ilgili, "Mahkeme en azından (yabancı komploya dair) tehdit mektubunu inceleyip bizim doğru söyleyip söylemediğimizi değerlendirmeliydi. Bu sebeple hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Han, yarın kendisine karşı gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi televizyonlardan ulusa seslendi.

Han, Anayasa Mahkemesinin güvensizlik oylamasına dair kararıyla ilgili, "Mahkeme en azından (yabancı komploya dair) tehdit mektubunu inceleyip bizim doğru söyleyip söylemediğimizi değerlendirmeliydi. Bu sebeple hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Bu konunun çok büyük bir mesele olduğunu ifade eden Han, "Mahkemede (tehdit mektubu) buna dair bir tartışma olmadı. Ancak mahkemenin kararına saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

Han, güvensizlik oylamasında yabancı müdahale olduğuna işaret ederek, mahkemenin en azından yabancı komployla ilgili soruşturma başlatması gerektiğini ancak bunun da gerçekleşmediğini aktardı.

Muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında ABD'nin olduğuna dair suçlamalarını sürdüren Han, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi." ifadelerini kullandı.

Han, Pakistan'da "ithal edilmiş" bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı tüm ülkeyi sokaklara çağırdı.

Han'a karşı yarın Meclis'te güvensizlik oylaması gerçekleştirilecek.

Dün, Anayasa Mahkemesi verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.

Amerikalı diplomat

Ary News televizyonunda 3 Nisan'da yayınlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Han, 2 Nisan'da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Pakistan'da Yüksek Mahkeme kararıyla Başbakan İmran Han için Parlamento'da güven oylaması yapılacak Pakistan'da Yüksek Mahkeme kararıyla Başbakan İmran Han için Parlamento'da güven oylaması yapılacak

İmran Khan, Başbakan, Pakistan, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pakistan Başbakanı, mahkemenin gensoru kararının hayal kırıklığı olduğunu söyledi - Son Dakika


Son Dakika
20:42 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den çağrı: Bu yıkıcı savaşa son verin
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 21:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Pakistan Başbakanı, mahkemenin gensoru kararının hayal kırıklığı olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement