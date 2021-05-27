Son dakika haber: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü.
Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamaya göre, Ketta şehrinin Killi Agbarh kasabasında teröristlerin saklandığına ilişkin istihbarat alan güvenlik kuvvetleri bölgeye operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Öldürülen teröristlerden birinin terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup sözde üst düzey komutanı olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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