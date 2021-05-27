Son dakika haber: Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Öldürülen teröristlerden birinin terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup sözde üst düzey komutanı olduğu aktarıldı.

Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamaya göre, Ketta şehrinin Killi Agbarh kasabasında teröristlerin saklandığına ilişkin istihbarat alan güvenlik kuvvetleri bölgeye operasyon düzenledi.

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