Güney Asya 'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Pakistan 'ın Lahor şehrinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

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