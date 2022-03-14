Son dakika haberleri... Pakistan'da AVM'de yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Pakistan'da AVM'de yangın

14.03.2022 14:29
Son dakika haberleri... Pakistan'da AVM'de yangın

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Pencap eyaletindeki 4 katlı bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında 400 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki 4 katlı bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında 400 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Lahor kentindeki Pace Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler dört katlı AVM'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü katlarında kısa sürede yayıldı. Olay yerine 20'den fazla itfaiye aracı ile en az 50 itfaiye eri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, AVM'deki en az 400 dükkanın kullanılamaz hala geldiği belirtildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Pakistan, Çin yapımı J-10C savaş uçaklarını envanterine ekledi Son dakika haberi | Pakistan, Çin yapımı J-10C savaş uçaklarını envanterine ekledi

alışveriş, Pakistan, Pencap, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Pakistan'da AVM'de yangın - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Pakistan'da AVM'de yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement