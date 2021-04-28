Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırıda bir polis ölürken, 5'i de yaralandı.

Yetkililer, Belucistan'ın Killa Abdullah bölgesine bağlı Çaman şehrinde güvenlik güçlerine ait bir aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Pakistan 'ın Belucistan eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın güvenlik kuvvetlerine ait bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu bir polis öldü, 5'i yaralandı.

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