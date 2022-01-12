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Son dakika haber! Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

12.01.2022 14:32

Son dakika haberi... Pakistan'da bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Pakistan'da bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir evin çatısı çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri çatının bir anda çöktüğünü ifade ederken, enkaz altındaki 7 kişi çıkartıldı. Yaralıların kaldırıldığı Khyber Eğitim Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ülkede etkili olan şiddetli yağışların birçok yapıyı riskli hale getirdiği belirtilirken, birçok kişinin sert hava koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği ve yaralandığı öğrenildi.

(Abid Mazhar-İHA)

Son dakika haber! Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

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Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Pakistan'da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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