Son dakika haber | Pakistan'da güvensizlik oylaması oturumu öncesi hükümet karşıtı miting - Son Dakika
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Son dakika haber | Pakistan'da güvensizlik oylaması oturumu öncesi hükümet karşıtı miting

27.03.2022 23:31
Son dakika haber | Pakistan'da güvensizlik oylaması oturumu öncesi hükümet karşıtı miting

Son dakika haberi: Pakistan'da muhalefet partileri, Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması oturumunun başlamasından önce başkent İslamabad'da miting yaptı.

Pakistan'da muhalefet partileri, Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması oturumunun başlamasından önce başkent İslamabad'da miting yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, başkentte destekçilerine seslendi.

Rehman, Başbakan Han'ın gündeminin " İsrail'i tanımak ve İslam'ı lekelemek" olduğunu, hükümetin tüm medreseleri kapatmak istediğini savundu.

Han'ın "ekonomiyi yok ettiğini" dile getiren Rehman, "Kendi zaferimizi ve (Başbakan Han) senin yenilgini ilan ediyoruz." dedi.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, Gujranwala şehrinde yaptığı açıklamada, Han'ın halkı yemekten mahrum bıraktığını ve enflasyonun en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Ekonomik durumlar sebebiyle hükümete tepki gösteren Navaz, Başbakan Han'a kendi partilileri tarafından dahi güvenilmediğini kaydetti.

Yaklaşan güvensizlik oylaması oturumu öncesi başkentte hem iktidar hem de muhalefetin miting ve gösterileri hız kazandı. Muhalefet partilerinin İslamabad'daki mitinglerinin sürmesi bekleniyor.

Başbakan Han, bugün 150 bin kişinin katılımıyla miting düzenlemiş, ülkesinin bağımsız dış politikası sebebiyle muhalefet partilerinin güvensizlik oyu girişiminin hükümete karşı hazırlanan yabancı finansmanlı bir komplonun parçası olduğunu belirtmişti.

"Güvensizlik oylaması" önergesi

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumunun yarın başlaması öngörülüyor. Oturum, 3 veya 7 gün içerisinde sonuçlanacak.

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylaması" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Pakistan'da güvensizlik oylaması oturumu öncesi hükümet karşıtı miting - Son Dakika


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