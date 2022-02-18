Üye Girişi
Son dakika haber... Pakistan'da hükümet, eski Başbakanın yurt dışına gönderilmesini "hata" olarak görüyor - Son Dakika

Son dakika haber... Pakistan'da hükümet, eski Başbakanın yurt dışına gönderilmesini "hata" olarak görüyor

18.02.2022 23:17
Son dakika haber... Pakistan'da hükümet, eski Başbakanın yurt dışına gönderilmesini "hata" olarak görüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, eski Başbakan Navaz Şerif'in cezaevindeyken tedavi amacıyla yurt dışına gönderilmesini "hükümetinin en büyük hatası" olarak nitelendirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, eski Başbakan Navaz Şerif'in cezaevindeyken tedavi amacıyla yurt dışına gönderilmesini "hükümetinin en büyük hatası" olarak nitelendirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pencap eyaletinin Mandi Bahauddin bölgesinde mitingde konuşan Başbakan Han, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve diğer muhalefet partilerini ülkenin refahını yağmalamak ve yurt dışında para saklamakla suçladı.

Han, eski Pakistan Başbakanı Şerif'in tedavi amacıyla yurt dışına gönderilmesini "hükümetinin en büyük hatası" olarak nitelendirerek, "Şerif ailesi için bir mesajım var. Kaptan tüm planlarınız için hazır. Sadece yenilgiyle karşılaşmayacaksınız, cezaevine de gideceksiniz." ifadesini kullandı.

Muhalefet partileri ise hükümete karşı güven oylaması için harekete geçeceklerini duyurdu.

Hakkındaki davalar sebebiyle 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı. Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor. İslamabad Yüksek Mahkemesi 2 Aralık 2020'de yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Muhalefetten "güvensizlik oyu" girişimi

PML-N lideri Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, zamanı geldiğinde Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" kullanmak için ne tür adımlar atacaklarına ilişkin detayları açıklayacağını söyledi.

Muhalefetin, hükümetin ittifak olduğu partilerle anlaşıp güvensizlik oyu için gerekli sayıyı elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu kapsamda muhalefet partilerinin 342 sandalyeli Ulusal Meclis'ten 172 oy toplaması gerekiyor.

Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında, 178 oy elde etmişti.

YORUMLAR
500

Navaz Şerif, Muhalefet, Başbakan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pakistan'da hükümet, eski Başbakanın yurt dışına gönderilmesini 'hata' olarak görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:38 Yolculuk yaptığı eski iş ortağını öldürüp aynı tabancayla intihar etti
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 23:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Pakistan'da hükümet, eski Başbakanın yurt dışına gönderilmesini "hata" olarak görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement