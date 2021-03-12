Son dakika haber... Pakistan'da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir madende, metan gazı patlaması sonucu 6 madenci hayatını kaybetti.

Yetkililer, eyaletin Marvar şehrinde bir madende metan gazının biriktiğini ve bu durumun patlamaya sebep olduğunu belirtti.

Patlamada 6 madencinin öldüğünü, 2'sinin ise yaralandığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.