Son dakika haber... Pakistan'da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Pakistan'da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci öldü
12.03.2021 15:27
Son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir madende, metan gazı patlaması sonucu 6 madenci hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir madende, metan gazı patlaması sonucu 6 madenci hayatını kaybetti.
Yetkililer, eyaletin Marvar şehrinde bir madende metan gazının biriktiğini ve bu durumun patlamaya sebep olduğunu belirtti.
Patlamada 6 madencinin öldüğünü, 2'sinin ise yaralandığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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