Son dakika haber! Pakistan'da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, minibüsün Gilgit'ten Niltar Bala'ya doğru giderken kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırının kim tarafından hangi maksatla düzenlendiğine dair açıklama henüz yapılmadı.