İSLAMABAD - Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı gösterileri sürüyor - Son Dakika

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Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması süreci devam ederken, muhalefet partilerinin hükümet karşıtı gösterileri de sürüyor.

Muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Dün akşam şehre giriş yapan PDM destekçilerinin güvensizlik oylaması oturumu sonlanana kadar şehirde kalacağı belirtiliyor.

Gösteride, PDM ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) destekçileri, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Öte yandan, çok sayıda göstericinin protesto alanı çevresine kurduğu çadırlarda dinlendiği görüldü.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, parlamentoda bugün 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oturuma ilişkin tartışmanın 31 Mart'ta başlaması bekleniyor. Oylamanın ise bir hafta içerisinde yapılması öngörülüyor.

Taraf değiştiren milletvekilleri soru işareti oluşturuyor

Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Mevcut durumda iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) ittifak kurduğu partilerle oy sayısı 178, muhalefetin ise 162 olarak görünüyor. Ancak PTI'nın ittifak kurduğu partilerin hükümete destekleri kuşkulu görünüyor. Ayrıca muhalefetin yanında oy kullanacaklarını açıklayan en az 13 PTI milletvekili de bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Muhalefet partileri, PTI'dan gelen milletvekilleriyle hükümeti düşüreceğine inanıyor.

Hükümet ise muhalefetin büyük bir yenilgiyle karşılaşacağını belirtiyor.