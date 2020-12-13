Son dakika haber | Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber | Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor

13.12.2020 21:39
Son dakika haber | Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceği uyarısına rağmen 11 muhalefet partisinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor.

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceği uyarısına rağmen 11 muhalefet partisinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan ve ilk mitinglerini 16 Ekim'de Gujranwala şehrinde gerçekleştiren 11 muhalefet partisi, 6'ıncı mitingleri için Pencap eyaletinin Lahor şehrinde bir araya geldi.

Mitinge katılanlar arasında PDM ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari ile çok sayıda politikacı ve aktivist bulunuyor.

Pencap eyaleti PDM'nin mitingine terör tehdidi ve Kovid-19 gerekçesiyle izin vermezken, söz konusu yasağa rağmen mitinge katılanlarla ilgili herhangi bir adli işlem de yapılmadı.

Minar-ı Pakistan anıtının çevresinde düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı.

JUI-F ve PDM lideri Rehman, burada yaptığı açıklamada, başkent İslamabad yürüyüşünün ocak sonu veya şubat başı gerçekleştirileceğini ifade etti.

PML-N Genel Başkan Yardımcısı Navaz ise PDM'nin başkent İslamabad yürüyüşü için halktan destek istedi.

İstifalar veriliyor

Rehman'ın, 9 Aralık'ta yaptığı istifa çağrısının ardından eyalet ve federal parlamentolardaki milletvekilleri istifalarını vermeye başladı.

Şimdiye kadar 20'nin üzerinde milletvekili istifalarını partilerine sundu.

Rehman, söz konusu açıklamasında, "Federal ve eyalet meclislerindeki tüm muhalefet milletvekilleri, istifalarını kendi parti liderliklerine 31 Aralık'a kadar göndermeli." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, bir vatandaşın mitinge aslan getirmesi dikkati çekerken, emniyet yetkilileri aslana el koydu.

Hükümetten tepki

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Multan şehrinde yaptığı açıklamada, Kovid-19'un arttığı bir dönemde miting düzenlenmesini eleştirerek, PDM'nin vatandaşların hayatlarıyla oynadığını kaydetti.

Başbakan Han ise 23 Kasım'da, PDM üyelerinin, ülkenin Kovid-19 etkisi altında sendelediği bir dönemde halkı topladığına işaret ederek bunu yapmayı sürdürürlerse hükümetin "tam kapanma" uygulamak zorunda kalabileceğini kaydetmişti.

PDM hareketi, şimdiye kadar 6 farklı şehirde hükümet karşıtı miting düzenledi.

20 Eylül'de oluşturulan PDM, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) iktidara getirdiğini öne sürüyor.

PDM'nin gelecek haftalarda da ülke çapında miting, protesto ve halka açık toplantılarına devam etmesi bekleniyor.

Hareketin temsilcileri, Başbakan Han'ın istifasını ve seçimlerin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep ediyor.

Pakistan, Başbakan, Hükümet, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor - Son Dakika


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