Pakistan'da muhalefet partileri, Başbakan İmran Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliği'ne sundu.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) milletvekillerinden Meryem Avrangzeb, güvensizlik oyu önergesinin meclis başkanı yerinde olmadığı için sekreterliğe teslim edildiğini söyledi.

Pakistan Halk Partisi Milletvekili Navid Kamar ise güvensizlik oylaması önergesinde 100'den fazla parlamenterin imzasının bulunduğunu aktardı. Pakistan Ulusal Meclis kurallarına göre güvensizlik oyu önergesinin parlamento oturumunda oylanması için en az 68 milletvekilinin imzası gerekiyor.

Muhalefet partilerinin başbakanı görevden alabilmesi için 172 oya ulaşması gerekiyor.

Mevcut durumda hükümetin ittifak kurduğu partilerle birlikte oy sayısı 179, muhalefetin oy sayısı da 162 olarak gözüküyor.

Bununla birlikte muhalefetin, hükümetin ittifak kurduğu partilerle anlaşıp güvensizlik oyu için gerekli sayıyı elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca muhalefet partilerinin iktidardaki milletvekillerinden Cihangir Tarin ile görüştüğü iddia ediliyor.

Önergenin parlamento sekreterliğine teslim edilmesinin ardından meclis başkanının 3 ila 7 gün içinde oylama oturumunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.