Son dakika haber! Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde henüz kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, park halindeki polis aracını hedef aldı. El bombasıyla düzenlenen saldırıda sürücü koltuğundaki polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Peşaver kentindeki Hayatabad Tıp Kompleksi'ne kaldırdı. Patlamanın ardından saldırganların kaçtığını açıklayan polis, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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