Pakistan'da sel felaketi: 8 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da sel felaketi: 8 ölü

13.08.2022 12:43

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkenin Belucistan eyaletinde sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eylaleti ile Gilgit Baltistan bölgesi arasında sel nedeniyle ulaşımın durduğu belirtildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde Pakistan'ın Sind eyaletinde şiddetli yağışların devam edeceğini duyurdu. Sind eyaletine bağlı Karaçi şehrinde ise sel nedeniyle su altında kalan yollarda araçlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
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Pakistan, Ketta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da sel felaketi: 8 ölü - Son Dakika

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