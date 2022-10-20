Son dakika haber | Pakistan'da selzedelere tazminat ödenecek

Pakistan'da hükümet, sel felaketinde hayatını kaybeden veya yaralananların ailelerine tazminat verileceğini duyurdu.

Başbakan Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, hükümetin, selde yaşamını yitirenlerin ailelerine 4 bin 522'şer dolar tazminat vereceğini açıkladı.

Şerif, selden etkilenenlere ise toplamda 316 milyon dolar dağıtılacağını, yaralananların ailelerine de yine tazminat verileceğini söyledi.

Kışın yaklaştığına işaret eden Şerif, Çin hükümetinin kış mevsimi için çadırlar göndereceğini kaydetti.

Pakistan'da yaşanan sel felaketinde 643'ü çocuk, 348'i kadın 1725 kişi yaşamını yitirmişti.

Sellerde ülke genelinde 2,2 milyon ev, 13 bin kilometre yol hasar görmüş, 435 köprü yıkılmış ve 1,1 milyon çiftlik hayvanı telef olmuştu.