Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin roketatar ile düzenlediği saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Dera İsmail Han bölgesinde teröristler devriyedeki polis aracına roketatarla saldırı düzenledi. Saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı.
Saldırının ardından kaçan teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerin saldırısında 5 polis öldü - Son Dakika