Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerin saldırısında 5 polis öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerin saldırısında 5 polis öldü

11.04.2022 22:49
Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerin saldırısında 5 polis öldü

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin roketatar ile düzenlediği saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin roketatar ile düzenlediği saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Dera İsmail Han bölgesinde teröristler devriyedeki polis aracına roketatarla saldırı düzenledi. Saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı.

Saldırının ardından kaçan teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldı.

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Pakistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerin saldırısında 5 polis öldü - Son Dakika


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