Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Karan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin ise yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Öte yandan, açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Pakistan'da teröristlerle çatışmada bir asker öldü - Son Dakika