Son dakika haber! Pakistan'da yıldırım isabet eden 5 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Sindh eyaletinde yıldırım isabet eden 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yıldırım isabet eden 5 kişi hayatını kaybetti. Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin 4 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle biri çocuk 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Öte yandan son 12 saatte yıldırım isabet etmesi sonucu 100'ün üzerinde keçi ve deve telef oldu. Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Pakistan'da her yıl çok sayıda kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

Pakistan, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Pakistan'da yıldırım isabet eden 5 kişi öldü - Son Dakika

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