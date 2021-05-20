Son dakika haber... Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi öldü - Son Dakika

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, kaza anında yolcuların büyük kısmının uyuduğunu söyledi.

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