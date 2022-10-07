Son dakika haber! Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü

07.10.2022 08:52
Son dakika haber! Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde henüz isim verilmemiş bir zirveye tırmanırken çığa yakalanan Avusturyalı dağcı Feineler Elias hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde henüz isim verilmemiş bir zirveye tırmanırken çığa yakalanan Avusturyalı dağcı Feineler Elias hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 2 dağcı ve bir rehber Şimşal Vadisi'nde isim verilmemiş bir zirveye tırmanırken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan Avusturyalı dağcı Elias yaşamını yitirdi, beraberindeki Kerber Romona ve Pakistanlı rehber ağır yaralandı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi, dünyada 8 bin metreden yüksek 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Her yıl yüzlerce dağcının geldiği bölgede, zirve tırmanışlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalar meydana geliyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü - Son Dakika
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