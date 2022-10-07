Ulusal basındaki haberlere göre, 2 dağcı ve bir rehber Şimşal Vadisi'nde isim verilmemiş bir zirveye tırmanırken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan Avusturyalı dağcı Elias yaşamını yitirdi, beraberindeki Kerber Romona ve Pakistanlı rehber ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü - Son Dakika

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