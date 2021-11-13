Son dakika haber! Pakistan'daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 polis öldü.

Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.