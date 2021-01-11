Son dakika haber | Pakistan'dan Hindistan'a "Afganistan'daki barışı bozma" suçlaması - Son Dakika

Son dakika haber | Pakistan'dan Hindistan'a "Afganistan'daki barışı bozma" suçlaması

11.01.2021 14:25
Son dakika haber | Pakistan'dan Hindistan'a

Son dakika haber... Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Hindistan'ı ülkede DEAŞ terör örgütüne destek olmakla suçlamasının ardından İslamabad yönetimi, Yeni Delhi'yi Afganistan'da devam eden barış görüşmelerini bozmakla itham etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Hindistan'ı ülkede DEAŞ terör örgütüne destek olmakla suçlamasının ardından İslamabad yönetimi, Yeni Delhi'yi Afganistan'da devam eden barış görüşmelerini bozmakla itham etti.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, dünya ülkelerinin, bölgedeki barışı yok etmeye kararlı olan ve Afgan barış sürecini bozmak için hareket eden Hindistan'ı izlemekte olduğunu söyledi.

Yeni Delhi'nin Pakistan'daki terör örgütlerine destek sağladığını belirten Kureyşi, ülkesinin bölgede terör örgütlerine sponsor olan Hindistan'ın gerçek yüzünü dünyaya göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Kureyşi, Pakistan'ın aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de bulunduğu çeşitli dünya ülkelerine, Hindistan'ın terörü desteklediğine dair inkar edilemez kanıtlar sunduğunu belirterek, Pakistan'ın çıkarlarını korumak için BM ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki dostlarıyla temas halinde olduklarını kaydetti.

Taliban ve Afganistan heyetlerinin bazı konuların danışılması için 14 Aralık 2020'de ara verildikleri barış müzakerelerinin ikinci aşaması, 6 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da tekrar başlamıştı.

11 madenci öldürülmüştü

3 Ocak'ta kömür madeninde çalışan Şii Hazara topluluğuna mensup işçileri dağa kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi ise yaralamıştı.

Saldırıyı, DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.

6 Ocak'ta Başbakan Han, "Gelecekte bu tür saldırıları önlemek için adımlar atıyoruz ve bu mezhepçilik terörünü komşumuzun kışkırttığını biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Han, saldırıyla ilgili isim belirtmeden Hindistan'ı suçlamıştı.

Dün ise Han, Yeni Delhi'yi DEAŞ terör örgütünün arkasında olmakla suçlamış, Hindistan'ın ülkede Sünni ve Şii din adamlarını öldürerek mezhepçilik çatışmasını alevlendirmeye çalıştığını kaydetmişti.

Pakistan, dosya hazırlamıştı

14 Kasım 2020'de Pakistan, Hindistan'ın ülkede terörü finanse ettiğine dair "kesin kanıtlardan oluşan bir dosya" hazırlamıştı.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan'ın, terör örgütleri Cemaat-ül Ahrar, Pakistan Talibanı (TTP), Belucistan Özgürlük Ordusu, Belucistan Özgürlük Cephesi ve Belucistan Cumhuriyet Ordusu'na son 3 yılda 22 milyar rupilik (yaklaşık 300 milyon dolar) fon sağladığını savunmuş, Yeni Delhi yönetiminin ülkedeki istikrarı bozmak için bu örgütlere el yapımı patlayıcı, cephane ve silah da temin ettiğini öne sürmüştü.

Pakistan, söz konusu dosyayı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın büyükelçilerine teslim etmişti.

Afganistan, Hindistan, Pakistan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Pakistan'dan Hindistan'a 'Afganistan'daki barışı bozma' suçlaması - Son Dakika


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