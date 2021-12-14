Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, küresel güçler arasında tırmanan stratejik rekabetin dünya barışını tehdit ettiğini ve diplomasiyi öngörülemez hale getirdiğini söyledi.

İslamabad Politika Araştırması Enstitüsü (IPRI) tarafından düzenlenen "Margala Diyaloğu"nda konuşan Kureyşi, belirsizlik zamanında yaşananlara dikkati çekerek, dünya düzeninin ciddi stres ve kargaşa içerisinde göründüğünü vurguladı.

Kureyşi, küresel güçler arasında tırmanan stratejik rekabetin dünya barışını tehdit ettiğini ve diplomasiyi öngörülemez hale getirdiğini ifade ederek, Pakistan'ın odağını jeopolitikten jeoekonomiye çevirdiğini ve bu durumun ekonomik diplomasiyi daha önemli kıldığını belirtti.

Pakistan'ın ABD ile uzun süreli ilişkilerine önem verdiğini dile getiren Kureyşi, Washington ile bölgesel ve uluslararası politikaların beklenmedik değişikliklerine duyarlı olmayan çok yönlü ilişkiler istediklerini söyledi.

Kureyşi, bu kapsamda jeopolitikten jeoekonomiye geçiş vizyonuna uygun olarak Pakistan'ın ABD ile değişen önceliklerine uyumlu ilişki istediğini kaydetti.

Afganistan vurgusu

Afganistan'daki duruma da değinen Kureyşi, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu ülkenin nüfusunun yüzde 60'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu anımsatarak, 19 Aralık'ta İslamabad'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nın önemine işaret etti.

Hindistan'ın Keşmir'deki eylemlerini "zulüm ve çok kötü" olarak nitelendiren Kureyşi, BM'nin ve uluslararası toplumun Yeni Delhi'yi "ölçüsüz davranışları" sebebiyle sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, Keşmir meselesinin çözülmeden Güney Asya halklarını daimi istikrarsızlıktan kurtaramayacaklarını kaydetti.