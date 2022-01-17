Son dakika haber: Pakistan'dan yabancılara yatırım karşılığı oturum izni - Son Dakika

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, yabancı yatırımı çekmek ve ekonomiyi kalkındırmak için ülkede belirli miktar yatırım yapan farklı ülke vatandaşlarına kalıcı oturum izni verileceğini söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hüseyin, Pakistan'ın jeoekonomi politikası çerçevesinde bu adımın atıldığını belirterek Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne girmesinin ardından Türkiye'ye, Malezya'ya ve farklı ülkelere giden zengin Afganları Pakistan'a çekmeyi çalıştıklarını belirtti.

Hüseyin, yabancı yatırımı çekmek ve ekonomiyi kalkındırmak için ülkede belli bir miktar yatırım yapan farklı ülke vatandaşlarına kalıcı oturum izni verileceğini ifade ederek hedefleri arasında Kanada'da yaşayan ve Pakistan'daki dini mekanlara yatırım yapmak isteyen Sihler ile Çinlilerin de olduğunu aktardı.

Yerel basındaki haberlerde, Pakistan'a 100 ila 300 bin dolar yatırım yapan yabancılara daimi oturum izni verileceği belirtildi.