Son dakika haber! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 113 vakanın tespit edildiği ülkede, vaka sayısı 389 bin 311'e yükseldi.

Son 24 saatte 54 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 897'ye, iyileşenlerin sayısı 335 bin 881'e ulaştı.

Pakistan'da 14 gündür vaka sayıları 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 169 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 828 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başladığı 2 Mart'tan bu yana "en yüksek günlük ölü ve vaka sayısına" ulaşıldı.

Toplam vaka sayısının 522 bin 581'e ve virüs kaynaklı can kaybının 16 bin 521'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 807 artışla 437 bin 456'ya yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1109 artarak toplamda 61 bin 861'e yükseldi.

Bugün 1148 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 50 bin 204, aktif vakalar ise 11 bin 307 oldu.

Son 24 saatte 2 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 350'ye ulaştı.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, Malezya'nın ABD'li Pfizer firmasının pazarladığı Kovid-19 aşısından 13 milyon doz satın almak için anlaşmaya vardığını ve aşıların 2021'in ilk çeyreğinde Malezya'ya ulaşacağını duyurdu.

Başbakan Muhyiddin ayrıca, gelecek ay ilk Kovid-19 aşısı denemelerinin başlayacağını kaydetti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 525 artarak 143 bin 524'e, ölü sayısı 25 artışla 2 bin 103'e yükseldi.

Son bir günde 44 bin 457 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 435 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.