Son dakika haber: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 7 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 499 bin 517'ye yükseldi.

Son 24 saatte 40 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 598 olurken, iyileşenlerin sayısı 455 bin 445'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 46 artarak 818 bin 386'ya yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 194 artışla 23 bin 947'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 628 artışla 673 bin 511'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları 2 bin 451 artarak toplam 133 bin 559'a, aktif vakalar ise 26 bin 185'e yükseldi.

Bugün 1401 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı toplam 106 bin 832 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 542'ye ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Negeri Sembilan ve Johor eyaletlerindeki 3 hapishanede Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantinanın 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Japonya'da ölü sayısı 4 bini geçti

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 781 artarak 283 bin 376'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 59 artışla 4 bin 35'e yükseldi.

Son bir günde 65 bin 73 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 827 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.