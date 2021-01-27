Son dakika haber! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.01.2021 18:23
Son dakika haber! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika habere göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1563 yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 537 bin 477'ye yükseldi. Son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 450'ye ve iyileşenlerin sayısı 492 bin 207'ye çıktı.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), 24 Ocak'ta Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara da acil kullanım onayı çıkmıştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 387 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Toplam can kaybının 27 bin 203'e çıktığı ülkede, 10 bin 974 ile günlük en yüksek sayıda da vaka iyileşmesi görülürken, iyileşenlerin sayısı 831 bin 330'a yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısı ise 11 bin 948 artışla 1 milyon 24 bin 298'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 680 artarak 194 bin 114'e yükseldi. Bugün 1858 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 151 bin 18, aktif vaka sayısı ise 42 bin 389 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 707'ye yükseldi.

Öte yandan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, mart ayında başlayacak kitlesel aşılama kapsamında günde 75 bin kişinin aşılanmasını hedeflediklerini belirtti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 970 artarak 377 bin 12'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 90 artışla 5 bin 401'e yükseldi.

Son bir günde 67 bin 214 kişiye virüs testi yapılırken, 6 bin 624 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1043 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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