Son dakika haber... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1353 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 593 bin 453'e yükseldi.

Ülkede 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 13 bin 281'e, iyileşenlerin sayısı 563 bin 823'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 389 artışla 1 milyon 392 bin 945'e ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 210 artarak 37 bin 757'ye, iyileşenlerin sayısı 7 bin 496 artışla 1 milyon 210 bin 877'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1280 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 316 bin 269'a yükseldi.

Bugün 2 bin 345 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 296 bin 379'a, aktif vakalar ise 18 bin 704'e çıktı.

Son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1186'ya ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının ilk aşaması kapsamında sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinden oluşan 166 bin 363 kişinin aşılamasının bittiği kaydedildi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1128 artarak 442 bin 418'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 58 artışla 8 bin 379'a yükseldi.

Son bir günde 70 bin 532 kişiye virüs testi yapılırken, 1031 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 381 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.