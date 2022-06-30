Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Yüksek Mahkemesi, Pencap eyaleti başbakanlık seçiminin yeniden yapılmasına ilişkin eski Başbakan İmran Han'ın liderlik ettiği Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin itirazıyla ilgili değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Pakistan'ın Pencap eyaleti başbakanlık seçiminde oyların tekrar sayılması kararı alındı - Son Dakika

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