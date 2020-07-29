Son dakika haber! Pakistan, modernize edimiş "El-Halid-1" tankını orduya teslim etti

Son dakika haberlerine göre Pakistan, yerli olarak geliştirilen ana muharebe tankı "El-Halid"in modernize edilmiş versiyonunu orduya teslim etti.

Pakistan, yerli olarak geliştirilen ana muharebe tankı "El-Halid"in modernize edilmiş versiyonunu orduya teslim etti. Pakistan'ın Çin ve Ukrayna ile ortak girişimiyle modernize edilen el-Halid-1 düzenlenen törenle orduya teslim edildi. Törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın yanı sıra üst düzey askeri yetkililer katıldı. Bacva, burada yaptığı konuşmada, savunma hazırlıklarının ve operasyonel çevikliklerinin içeride ve dışarıda barışı sağladığını belirtti. Kışkırtmalara tüm güçleriyle cevap vereceklerini vurgulayan Bacva, üstü kapalı olarak Hindistan'a uyarıda bulundu. El-Halid-1, Pakistan ve Çin tarafından 1990'larda ortaklaşa geliştirilen el-Halid'in yerini alacak.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:49

Kaynak: AA

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