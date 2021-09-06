Son dakika haber... Pakistan Savunma ve Şehitler Günü nedeniyle Ankara'da tören düzenlendi - Son Dakika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, ev sahipliğinde, sefarette düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Eylül 1965'te Pakistan'ın kahraman Silahlı Kuvvetlerinin ve tüm ulusun ülkeyi savunmak için birlikte dik durduğunu ve kendisinden çok daha büyük bir düşmanı yendiğini söyledi.

"Savunma sadece savaş alanında dövüşmek değildir, ama bizim için savaşanlara gerekli moral ve maddi desteğin sağlandığından emin olmaktır." ifadesini kullanan Qazi, Pakistan ulusunun kahraman Silahlı Kuvvetlerine verdiği güçlü destekle, dünyada hiçbir gücün Pakistan'ı yaralayamayacağını dile getirdi.

Qazi, "Biz kendimizi sevgili ana vatanımızı savunmak için ortaya koyuyoruz ve onun özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini yüksekte tutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

Etkinlikte, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın kutlama mesajları okundu.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerine ve dirençli Pakistan halkına büyük fedakarlıkları için derinden saygılarını ifade eden liderler, 6 Eylül 1965'te, tarihte benzeri görülmemiş bir cesaret ve profesyonellik örneğinin gösterildiğini vurguladı. Liderler, düşmanın şeytanca tasarılarını boşa çıkartan bu cesaretin, vatanseverlik ve bağlılık simgesi olarak durduğunun altını çizdi.

Alvi ve Han, Hindistan'ın devamlı olarak Pakistan'a karşı terörizmi desteklediğine dikkati çekerek, dünyanın, kabul edilemez davranışları için Hindistan'ı sorumlu tutmasını istediklerini kaydetti.

Hindistan'dan, yasa dışı Hint işgalindeki Cammu Keşmir'deki zalimliklerini durdurmasını isteyen Alvi ve Han, Keşmirlilere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kendi kaderlerini belirleme haklarının verilmesi için çağrıda bulundu.