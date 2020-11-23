Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı - Son Dakika

Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı

23.11.2020 11:07

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezinde misafirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri üst düzeyde tutularak ağırlanacak.

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezinde misafirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri üst düzeyde tutularak ağırlanacak. Kış turizminde adını dünyaya duyuran ve önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezinde yeni sezon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Valiliğin destekleri, Büyükşehir Belediyesi ve otel yetkililerinin çalışmalarıyla yeni sezona "merhaba" demek için gün sayan kayak merkezi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere salgın döneminde kayağın keyfini yaşatacak. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen gerekli hazırlıkları ve tedbirleri alarak otelleri ve pistlerini bu yıl da kayakseverler için hazırladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıl havalimanında uçuş iptallerinin yaşandığı kentte, uçakların güvenli iniş kalkışını sağlayan ve Türkiye'de sayılı havalimanlarında bulunan CAT 3A sisteminin kurulmasıyla bu yıl yurt içi ve yurt dışından gelecek uçakların inişlerinde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bu önemli sorunun giderilmesi ve salgına karşı tüm önlemlerinin alındığı Palandöken Kayak Merkezi'ne yeni sezonda yabancılar başta olmak üzere kayakseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor. İnsan sağlığını öne alan bir anlayışla konuklarına hizmet verecek Palandöken'deki oteller ve tesisler, kısa süre önce karın yağmasıyla beyaz gelinliğini giyen Palandöken'de kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından yeni sezonu açmayı hedefliyor. - "Palandöken olarak yeni sezona hazırız" Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Tesiste gerekli bakımların yapıldığını belirten Akça, "Bu yıl özel olarak otellerde en önemli figür olan hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili hazırlıklarımız tamamlanarak gerekli bakımlar ve personel eğitimleri verildi. Palandöken olarak yeni sezona hazırız." dedi. Akça, pistlerin kayak yapmaya hazır edilmesi için suni karlama işlemlerine başlayacaklarını ifade ederek, "Bu yıl yurt içi ve yurt dışından kayakseverleri Palandöken'de ağırlayacağız. Özellikle Avrupa'daki kayak tesislerinin kapalı olması nedeniyle iç turizmin yanı sıra Ukrayna ve Rusya'dan gelecek misafirlerimiz olacak, buna da hazırlandık. Şehir de bu konuda gerekli hazırlıkları yaptı. Havaalanındaki CAT 3A sistemiyle artık Erzurum'da rötar ve iptal gibi problemler yaşanmayacak. Misafirlerimize bunun garantisini veriyoruz." diye konuştu. - "Sezonda 100 gün güneşli havada kayak yapma garantisi veriyoruz" Akça, pistlerde ve otellerde güvenlik ve Kovid-19 tedbirlerinin alındığını dile getirerek, şöyle konuştu: "120 günlük kayak sezonunda 100 gün güneşli havada kayak yapma garantisi veriyoruz. Yıllardır yaptığımız uluslararası yarışmalar bizi bu güvenlik konusunda tecrübelendirdi. Sabah 8'den akşam 8'e kadar bütün pistlerimizde kayak yapılıyor. Erken rezervasyonlarda geçen yıllara göre beklediğimiz doluluk oranına ulaşamadık. Bu kısıtlamalar, insanların itinalı davranışları ister istemez doluluk oranımızı düşürdü ama kayakseverlerin bizi tercih edeceğini biliyoruz. İşletmemize HES kodu ile konuk alıyoruz, olmayanlar giremeyecek, çünkü bu önemli bir durum. Kayak kask, bere ve atkısıyla fazlasıyla sosyal mesafe kurallarına uygun bir spor. Bu sebeple kayakseverlerin Kovid-19 ile alakalı güvenli olacağını biliyoruz." Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney de yeni sezon için gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı. İç ve dış pazara yoğunluk verdiklerini aktaran Güney, "Havaalanında tedbirlerimize başlıyoruz. Hamam, spa gibi yerlerde de tedbirleri alarak hazır hale geldik. Bu sene dış pazara da yoğunluk verdik ve uzun bir aradan sonra Ukrayna ve Rusya'dan misafirleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı
Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı
Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı
Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı

Kış Turizmi, Palandöken, Türkiye, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı - Son Dakika


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