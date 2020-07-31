Son dakika haber: Palandöken: "Vatandaşın ikinci el konuta olan talebi arttı"

Haziran ayında konut kredi faizlerinin düşürülmesiyle birlikte özellikle ikinci el konut satışlarında büyük bir patlama yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi ile Haziran ayında konut satışları önceki yıla göre yüzde 209 arttı. Haziran'da satılan konutların yüzde 68'i ikinci el konutlar oldu. İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 245 artarak 131 bin 380 oldu" dedi.

Konuttaki faiz indirimlerinin karşılık bulabilmesi için konut fiyatlarının düşmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konut alımlarında bankalar tarafından başlatılan düşük faizli kredi imkanı konut almak isteyen vatandaşlar için pahalıya patlamamalı. Ucuz krediden faydalanarak konut fiyatlarını fahiş oranlarda artıranlara fırsat verilmemeli. Özellikle ikinci el konutlarda büyük bir artış gösteren fiyatlar bir an önce normale dönmeli. Çünkü bu artış adeta sabun köpüğünü andırıyor. Nitekim ikinci el konut satışlarında bankalar tarafından uygulanan faiz indirimleri cazibesini kaybetmeye başladı. Temmuz ayının ortasından itibaren bankaların ikinci el konutlar için uyguladığı vade oranı 0.74'ten 0.79'lara çıkarıldı. Geri ödemesiz dönem ile kredilerin süresi aşağı çekildi" diye konuştu.

Bankaların konut kredisindeki faiz oranlarında ani değişimlere gitmesi nedeniyle vatandaşın zaman zaman güven problemi yaşadığını belirten Palandöken, "Bankaların konut kredi faiz oranlarındaki ani değişimleri dolayısıyla konut almak isteyen vatandaşlar çekince ve güven problemi yaşıyor. Bankalar düşük faiz oranlarındaki istikrarı korumalı. Vatandaşa güven vermeli. Öte yandan mülk sahipleri ve firmalar da elini taşın altına koymalı. Piyasanın al üst olmaması için konut fiyatlarındaki artış dengelenmeli. Bankaların yaptığı faiz indirimine destek olarak mülk sahipleri ve firmalar da konut fiyatlarında makul oranlarda indirime gitmeli. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza fırsat oluşturmak ve piyasaları harekete geçirmek için kampanyalar düzenlenmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA