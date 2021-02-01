Son dakika haber: Paletli ambulansla karları aşıp hastayı kurtardılar - Son Dakika

Paletli ambulansla karları aşıp hastayı kurtardılar

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yolları kar ile kapanan bir hasta için ekipler seferber oldu. Karlı yollardan hastaneye gidemeyen hastayı paletli ambulans aldı.

Sincik ilçesinin Yassıkaya Mezrasında ikamet eden Safiye Aytekin, şiddetli karın ağrısı yaşaması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Yolların karlı olmasından dolayı mezradan çıkamayan Safiye Aytekin'in yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile karlı yolu açarken paletli ambulans ise ardından ilerledi. Yassıkaya Mezrasına paletli ambulans ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aytekin, Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı.