PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ - Son Dakika

PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

09.05.2021 12:12

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde çalışan hemşireler kanser ve lösemi hastası çocuklara tedavinin yanı sıra psikolojik destek veriyor.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde çalışan hemşireler kanser ve lösemi hastası çocuklara tedavinin yanı sıra psikolojik destek veriyor. Palyaço, Pamuk Prenses, aslan kostümleri giyip yüzlerindeki maskeye makyaj yapan hemşireler, dans edip çocukları eğlendirdi. Hemşireler, Anneler Günü dolayısıyla annelere de hediyeler dağıttı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm hastanelerde olduğu gibi AÜ Hastanesi'nde de ziyaretçi girişleri yasaklandı. Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde yatan lösemi ve kanser hastası çocuklar için öncesinde yapılan sosyal sorumluluk etkinlikleri de salgın nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine klinikteki hemşireler, çocukların moralini yüksek tutmak için animatörlerden kalan palyaço, Pamuk Prenses, aslan gibi kostümleri giydi. Hemşireler birbirlerinin yüzündeki maskelere kalp, yıldız çizimleri yaptı. Klinikte yatan 41 çocuk hastaya moral veren hemşireler, müzik eşliğinde dans ederek hediye dağıttı.

Bu sırada AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, palyaço hemşireler eşliğinde çocukların tedavileri hakkında Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz'den bilgi aldı. Çocuk hastaların yanı sıra annelerini de unutmayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, hasta çocuklarının yanından bir an olsun ayrılmayan annelerin anneler gününü kutlayarak hediye dağıttı.

'PSİKOLOJİK DESTEK DE ÇOK ÖNEMLİ'

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi'nde belirli zamanlarda çocuk hastalar için özel etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Tedavilerin yanı sıra psikolojik desteğin de hastalar için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, Moral ve motivasyon bunun önemli parçalarından biri. Anneler de çocuklarıyla beraber. Anneler günü olduğu için hem onların gönlünü almak hem de çocuklarımıza dokunmak için buradayız. Onların mutlu yüzü bizi de mutlu ediyor. Sadece ilaç değil, psikolojik tedavi de çok önemli. Onlara yakın ilgi göstermek, elimizden geldiğince şefkat göstermek önemli. Doktorlarımız güzel işler yapıyor, tabii onlarsız olmaz. İyi ki varlar. Hem onlara hem de ailelerine çok teşekkür ediyorum çünkü çok sabır gerektiren bir iş. Onları görünce mutlu oldum ama bir taraftan da insan üzülüyor. Allah şifa versin. İnşallah en kısa zamanda onlar da ailelerine evlerine geri dönerler diye konuştu.

'COVİD NEDENİYLE REFAKATÇİLER KISITLANDI'

Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, pandemi sürecinde etkilendiklerini anlattı. Hastalarının kronik ve tedavi edilmesi gereken hastalar olduğunu aktaran Prof. Dr. Küpesiz, 'Lösemi, kanser, kemik iliği nakli sonrasında yaşanan sorunlarla ilgili hastaları yatarak tedavi ediyoruz. Bu hastalıkta covid hastalığı ağır gidebilir, bu nedenle hastalarımızı sürekli covid testi yaparak serviste izole ediyor ve refakatçıları kısıtlamaya çalışıyoruz. Pandemi öncesinde anne ve babanın birlikte girip çıkması ya da bazen annenin yorulduğunda başka bir refakatçiyle yer değiştirmesine izin veriyorduk ama son dönemde covid bulaşması riski nedeniyle refakatçılarda kısıtlamaya gittik dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kısıtlama nedeniyle anne ve çocukların motivasyonunu artırmanın önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alphan Küpesiz, 'Pandemi öncesinde biz sık aralıklarla belli günler dışında da küçük aktivitelerle palyaço, tiyatro, müzik dinletileri yapıyorduk ama bunları yapamadığımız için hemşirelerimiz bize destek veriyor. Palyaço hemşirelerimiz birtakım küçük organizasyonlarla çocukların odalarında aktivasyonlar yaparak küçük hediyeler veriyor. Çocuklarımızı bu şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Anneleri çocuklarını bu duruma sahiplendirmeye ve kabul etmeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreç bizim için de zor geçiyor diye konuştu.

'TÜM HASTALARA COVİD TESTİ YAPILIYOR'

Pandeminin başında uçuşların engellendiği dönemde Türkiye'nin de etkilendiğini, bu nedenle tedavilerde birtakım gecikmeler meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Küpesiz, 'Birkaç ay içerisinde bunlar da çözüme kavuştu. Acil olan vakalara farklı nakiller yapıldı. Şimdi ise her şey yolunda kısıtlama ve sorun yaşamıyoruz. Tabii ki tüm hastalara Covid testi yaparak sonrasında servise aldığımız için pandeminin bizim servisi etkilemesinin önüne geçiyoruz dedi.

'EN BÜYÜK HEDİYE ONLARIN İYİLEŞMESİ'

Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi Münevver Erkul, kronik rahatsızlığı olan hastaların tedavisi için uğraştıklarını belirterek, tedavinin dışında çocuk hastaların daha iyi hissetmesi için çeşitli oyun terapileri gerçekleştirdiklerini anlattı. Pandemi öncesinde çok sayıda gönüllünün ziyaret ettiğini çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Erkul, pandemi nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için klinik hemşireleri olarak psikolojik destekte bulunduklarını söyledi. Animatörlerden kalan kostümleri giyerek çocukları eğlendirdiklerini belirten Münevver Erkul, 'Bebeklikten 18 yaşına kadar çocuk hastalarımız var onların yaş gruplarını ayarlayarak hediye ayarlıyoruz. Hediye dağıtımını müzik eşliğinde palyaço kostümleriyle yapıyoruz. Çocuklarımız çok güzel tepki veriyor. Bizim için en büyük hediye onların iyileşmesi diye konuştu.

PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

Koronavirüs, Pandemi, Lösemi, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı         
12:44
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı         
12:02
Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım         
11:57
Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı         
11:41
Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar         
10:20
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye         
00:25
Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum         
21:50
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 13:28:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PALYAÇO KIYAFETİ GİYEN HEMŞİRELER HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement