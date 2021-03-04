Son dakika haber | Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi - Son Dakika

Son dakika haber | Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi

04.03.2021 17:03

Son dakika haberler... Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi Başkan Örki: "Sizler geldiniz buralar güzelleşti, huzur veriyorsunuz" Pamukkale Belediyesi, okulların açılması ile birlikte okullarına kavuşan miniklere özel Pamukkale Çocuk Dergisi hazırlayarak, öğrencilere hediye etti.

Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi

Başkan Örki: "Sizler geldiniz buralar güzelleşti, huzur veriyorsunuz"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, okulların açılması ile birlikte okullarına kavuşan miniklere özel Pamukkale Çocuk Dergisi hazırlayarak, öğrencilere hediye etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Okullarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşan çocuklarımıza güzel bir sürpriz yaparak dergi hazırladık. 20 bin adet Pamukkale Çocuk dergimizi, desenli maskelerimizle birlikte çocuklarımıza hediye ettik" dedi.

Eğitim konusuna verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Pamukkale Belediyesi, pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme sürecinde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, uzaktan eğitim sürecinde evinden canlı derslere katılamayan öğrencilere 2 bin tabletle dağıtımı gerçekleştirerek destek olmuş, 2 bin çocuğun ve ailenin yüzünü güldürmüştü. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının yeni kontrollü normalleşme süreci ile yeniden başlamasıyla, ilçede bulunan 20 binden fazla ilkokul öğrencisine hoş geldin hediyesi verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ile birlikte, Ticaret Borsası İlkokulu'nda okullarına tekrardan kavuşan öğrencilere Pamukkale Belediyesi'nce hazırlanan Pamukkale Çocuk Dergisi ile birlikte maske hediye etti.

"Sizler geldiniz buralar güzelleşti, huzur veriyorsunuz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileriyle bol bol sohbet ederek, "Sizler yokken buraların hiç tadı yoktu. Sizler geldiniz buralar güzelleşti. Huzur veriyorsunuz, mutluluk veriyorsunuz. Bu dergilerimizi aylar önce hazırlamıştık. Çocuklarımıza okula başladığında hemen hediye edelim istemiştik. Ne yazık ki korona virüs araya girdi, dergileri çocuklarımıza getiremedik. Şimdi okullarımız açılınca hemen dergilerimizi hediye edelim istedik. Pamukkale Çocuk Dergimizi, çocuklarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunmak, eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmeye yardımcı olmak için hazırladık. Biz arkadaşlarımızla bu dergiyi çocuklarımızın çok eğleneceğini ve seveceğini düşünerek hazırladık. İçine de çok güzel, renkli, desenli, koruyucu maskeler koyduk. İlçemiz genelinde 20 binden fazla öğrencimize dergilerimizi ve maskelerimizi hediye etmek istedik. Öğrencilerimizden tek istediğimiz var, çalışmaları ve maske, mesafe ile hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Dergimizi severek okumalarını dileyerek, tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum" dedi.

"Okullarımıza ne ihtiyacımız varsa ekibiyle hemen geliyorlar"

Pamukkale İlçe Mili eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Başkan Örki'yi çocuklara tanıtırken, "Okullarımıza en çok yardım eden kişisi Pamukkale belediye başkanımız" diyerek tanıttı. Çimen, "Okullarımıza ne ihtiyacımız varsa ekibiyle hemen geliyorlar, yardım ediyorlar. Okullarımızın boyanması, çatı tadilatı, bahçe düzenlemesi gibi birçok işlerimizde bizlere destek oluyorlar. Bundan dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki amcanıza sizler adına ben çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ile birlikte, Ticaret Borsası İlkokulu'nda sınıfları tek tek gezerek dergi ve maske hediye ettiler. Öğrenciler, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye sevgi gösterisinde bulunarak, teşekkür ettiler.

Son dakika haber | Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi
Son dakika haber | Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi
Son dakika haber | Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi
Son dakika haber | Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi

Mehmet Çimen, Avni Örki, Pamukkale, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı         
06:09
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor         
23:44
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:34
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:49:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei