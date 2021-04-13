Son dakika haber | Pamukkale Belediyespor kick boksta 3 madalya kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | Pamukkale Belediyespor kick boksta 3 madalya kazandı

13.04.2021 12:27
Son dakika haber | Pamukkale Belediyespor kick boksta 3 madalya kazandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Pamukkale Belediyespor'un kick boks takımı, Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'ndan 1 altın ve 2 bronz madalyayla döndü.

Pamukkale Belediyespor'un kick boks takımı, Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'ndan 1 altın ve 2 bronz madalyayla döndü.

Sporculardan Ahmet Burak Canbeldek, 79 kilogram kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Emre Özeren ve Nazife Güçlü ise kategorilerinde üçüncülüğü elde etti. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Pamukkale Belediyespor forması giyen 8 sporcu katıldı.

30 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği turnuvada Pamukkale Belediyesporlu Ahmet Burak Canbeldek 79 kilogram Kick Light kategorisinde şampiyon oldu. 67 kilogram Low Kick kategorisinde mücadele eden Emre Özeren ve 65 kilogram büyük bayanlar K1 kategorisinde Nazife Güçlü de üçüncülük elde etti. Pamukkale Belediyespor Kick Boks Antrenörü Zekai Doruk, Antalya'daki şampiyonada alınan sonuçların kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Şampiyonada sporcularımız önemli bir başarı elde etti. Bu derecelerle işimiz bitmedi. Şimdiki hedefimiz 1-7 Temmuz tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanmak. Sporcularımız burada da elde edeceği derecelerle milli takıma seçilme imkanı bulacaklar. Sporcularıma güveniyorum" dedi.BAŞKAN ÖRKİ'DEN TEBRİKPamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, ilçenin adının sporla anılmasını istediklerini ifade ederek, "Spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Geçen yıl faal hale gelen kick boks branşında sporcularımız 1 altın 2 de bronz madalya kazandı. Bu dereceler bizleri mutlu etti. Sporcularımızı kutluyorum. Emeği geçen antrenör ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- Denizli
Son dakika haber | Pamukkale Belediyespor kick boksta 3 madalya kazandı
Son dakika haber | Pamukkale Belediyespor kick boksta 3 madalya kazandı
Son dakika haber | Pamukkale Belediyespor kick boksta 3 madalya kazandı

Kick Boks, Pamukkale, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Pamukkale Belediyespor kick boksta 3 madalya kazandı - Son Dakika Spor


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