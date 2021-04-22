Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü - Son Dakika

Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden sarkan Erdal Taşbaş (37), dengesini kaybederek düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Taşbaş'ın intihar etmiş olabileceğini de değerlendiren polis soruşturma başlattı.

Olay, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katından bir kişinin beton zemine düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi yerde kanlar içinde yatan Erdal Taşbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanın çevresini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Taşbaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Taşbaş'ın intihar etmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.