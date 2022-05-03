Son dakika haber... Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı

03.05.2022 07:05
Son dakika haber... Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı

Son dakika haberleri... Orta Amerika ülkesi Panama'da, "Wounaan" adlı yerli halkın temsilciliğine ilk kez bir kadın seçildi.

Orta Amerika ülkesi Panama'da, "Wounaan" adlı yerli halkın temsilciliğine ilk kez bir kadın seçildi.

Wounaan Kongresi'nde düzenlenen seçimleri kazanan 36 yaşındaki Aulina Ismare Opua, Wounaan topluluğunun yeni kadın lideri oldu.

Yönetimlerinde toprak sahiplerinin toplu olarak tapuya kavuşması için mücadele edeceklerini belirten Opua, "Halkımızın; sağlık, eğitim, çeşitli altyapı gibi birçok temel ihtiyacı var ve etkili çözümler bulmak için hükümetle el ele çalışacağız." dedi.

Opua, Panama'da ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden kadınların güçlenmesi için destek vereceğini söyledi.

Panama Yerli Hakları Ulusal Koordinatörlüğüne (COONAPIP) destek için teşekkür eden Opua, birlik çağırısında bulundu.

Öte yandan ulusal hükümet adına konuşan Ulusal Kadın Enstitüsü (INAMU) Direktörü Nellys Herrera, kadın liderleri yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

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Orta Amerika, Panama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı - Son Dakika


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