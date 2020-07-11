Son dakika haber... Pandemi döneminde boşalan sahiller Caretta Caretta'lara kaldı - Son Dakika

Son dakika haber... Pandemi döneminde boşalan sahiller Caretta Caretta'lara kaldı

Son dakika haberleri: Pandemi döneminde boşalan sahiller Caretta Caretta'lara kaldı Şezlonglar ve yürüyüş bantları sebebiyle sahile çıkamayan Caretta Caretta'lar geri döndü Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden turizmde, durgunluk sebebiyle geçmiş yıllara oranla boş...

Pandemi döneminde boşalan sahiller Caretta Caretta'lara kaldı

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Şezlonglar ve yürüyüş bantları sebebiyle sahile çıkamayan Caretta Caretta'lar geri döndü

ANTALYA - Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden turizmde, durgunluk sebebiyle geçmiş yıllara oranla boş kalan sahillere çıkan Caretta Caretta'lar yeniden yumurtlamaya başladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde Caretta Caretta'ların önemli yumurtlama alanlarından olan Çıralı sahili gibi yumurtlama alanı olan Çamyuva sahilindeki oteller pandemi sebebiyle açılmayınca, daha önce şezlonglar ve yürüyüş bantları yüzünden sahile çıkamayan Caretta Caretta'lar geri döndü.

Çamyuva sahilindeki işletmecilerden Cemal Doğan birkaç gün önce denize çıkan Caretta Caretta'yı görünce Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir, Jandarma ve Milli Parklar'a haber verdi. Koruma altına alınan ilk yuvanın ardından tespit edilen 7 yuvayla birlikte 8 yuva, Jandarma'dan alınan "Olay yeri inceleme" şeritleriyle koruma altına alınırken yeni yuvaların tespitine çalışılıyor.

Tespit edilen 8 yuvayı sık sık kontrol eden Çamyuva Mahallesi Muhtarı Rıdvan Vicir, pandemi döneminde doğal hayatın kendisini yenilemeye başladığını belirterek, Caretta Caretta'ların yuvalarını koruma altına almak için Milli Parklar yetkililerinin göndereceğini belirttiği kafesleri beklediklerini söyledi.

Caretta Caretta'ların Çamyuva'da en son 2009 yılında görüldüklerini, turizm sezonunun ortasında geldikleri için sahile çıkamadıklarını anlatan Rıdvan Vicir, "Caretta Caretta'ların doğal yaşam alanları kumsal alanları seviyorlar. Mahallemizin kumları da gayet güzel kaplumbağalar buraya geliyorlar, burayı seviyorlar. Bunları korumalıyız. Doğanın bize ihtiyacı yok ama bizin ona ihtiyacımız var" diye konuştu.

Caretta'yı görünce tam siper yatıp süründük

Bu yıl sahile çıkan Caretta Caretta'yı farkeden işletmeci Cemal Doğan da hayvanın yumurtlamak üzere kumları kazmasına yardım ettiği anları şöyle anlattı:

"İki arkadaşım sahile gelmişti. Onlara içecek götürmüştüm. Yaklaşık 5 dakika sonra arkadaşlar "abi denizden bir şey çıkıyor" dediler. İlk etapta anlamadık ne olduğunu ama baktık ki Caretta Caretta dedim ki, "yat, yat, yat!.." hemen biz siper aldık. Yaklaşık yarım metre yanımıza geldi. Bizde hareket olmayınca yoluna devam etti. Karada rahat hareket edemiyorlar arada dinlenip tekrar hareket ediyorlar. Sonra yuva kazmaya başladı biz de 3 arkadaş tam siper yanına yaklaştık. Yuvayı kazmasına yardımcı olduk, belirli bir seviyeye geldikten sonra yumurta bırakmaya başladı. 52 tane yumurta bıraktı. Caretta kendisinin kazdığını zannediyor ama o öyle bilsin biz elimizden geldiği kadar yardım ettik" dedi.

Heyecanlanarak yaptıklarını başka inanların denememesi gerektiğini belirten Cemal Doğan, "Tabii bunu insanlar denemesin, biz tam siper bir şekilde ve ışık yakmadan geldik. Hatta çevredeki aydınlatmaları da söndürdüm. Caretta Carettalara arkadan sessiz bir şekilde yaklaştığınızda tepki göstermiyorlar yalnız yumurtlamaya başladığı zaman oluyor. Onun dışında kesinlikle yaklaşılmasın hatta hiç yaklaşılmasın. İnsanlar bu konuda daha duyarlı olsun adına mesaj verebilmek için böyle yaptık. Kesinlikle kimseye tavsiye etmiyorum. Ben de bir daha asla yapmam" diye konuştu.

Koronavirüs, Çamyuva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pandemi döneminde boşalan sahiller Caretta Caretta'lara kaldı - Son Dakika
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