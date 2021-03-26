Son dakika haber! Pandemi kahramanları ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haber! Pandemi kahramanları ölümden döndü
26.03.2021 11:06
Son dakika haberi... Gaziantep'te hasta almaya giden ambulans karlı yolda kayarak şarampole devrildi.
Gaziantep'te hasta almaya giden ambulans karlı yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan sağlık çalışanları kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, dün gece Şehitkamil İlçesine bağlı Yamaçoba Kırsal Mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrası vaka ihbarı için hareket eden Ö.D idaresindeki 27 ADF 045 plakalı ambulans D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ambulans şoförü Ö.D hafif şekilde yaralanırken araçta bulunan sağlık çalışanları A.K ve K.N. kazadan yara alamdan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
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