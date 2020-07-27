Son dakika haber: Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi - Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov
Son dakika haberleri... Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Özbekistan Başbakan Yardımcısı Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'un konuşması ANKARA - Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından, "Pandemi...
Programın yapıldığı salon ve katılımcılar
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'un konuşması ANKARA - Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından, "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu programda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 10:45
Kaynak: AA
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