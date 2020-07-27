Son dakika haber: Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi - Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov - Son Dakika

Programın yapıldığı salon ve katılımcılar

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'un konuşması ANKARA - Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından, "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu programda konuştu.