Son dakika haber | Pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi - Son Dakika

Son dakika haber | Pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi

26.02.2021 00:57
Son dakika haber | Pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi, System.String[]

Son dakika haber... Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, pandemi dönemimde büyük fedakarlık yaparak vatandaşın zor gününde yanında olan zabıta ekiplerine başarı belgesi verdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, pandemi dönemimde büyük fedakarlık yaparak vatandaşın zor gününde yanında olan zabıta ekiplerine başarı belgesi verdi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19'un ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerden itibaren gerek polis ekipleriyle yürüttüğü Vefa Grubu olarak gerekse kendi bünyesinde verdiği denetim ve destek hizmetlerinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı halkın takdirini kazandı.

Tüm dünya korona virüs tehdidi altındayken zabıta ekipleri, pandeminin ilk günlerinden itibaren sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve hastalara her türlü desteği verdi. Caddeleri dolaşarak vatandaşa ve iş yerlerine maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptılar. Pazarlarda önce tezgah mesafelerinden başlayarak maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirdiler ve hala devam ediyorlar. Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 29 günlük bebeklerini emzirmeye gidemeyen Şerife-Ziya Sütçü çiftinin imdadına da yetişti. Hastaneye gidemeyen Ziya ve Şerife Sütçü çiftinin 29 günlük bebeği Ali Eymen'e anne sütünü ekipler yetiştirdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, pandemi dönemimde büyük fedakarlık yaparak vatandaşın zor gününde yanında olan zabıta ekiplerine başarı belgesi verdi. Zabıtanın belediyenin yüzü olduğunu ifade eden Başkan Çağırıcı, "Sizin çalışmalarınızda her zaman gerekli özen gösterdiğinizi biliyorum ve bunu da sahada görüyorum. Özellikle tüm dünyanın korku içinde olduğu bu salgın döneminde gayretlerinizle ilçe sakinlerine güven ve cesaret verdiniz. Bu mücadelede başarılı olmamızda sizlerin emeği büyük. Sizleri tebrik ediyorum" dedi. Daha sonra Başkan Çağırıcı, korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Destek Grubu'nda, Kaymakamlık denetimlerinde ve belediye bünyesinde hizmet veren 174 zabıta görevlisine teşekkür plaketlerini takdim etti. Çağırıcı, günün anısına pandemi savaşçılarıyla da fotoğraf çekildi.

Her gün bin 500 denetim

Pandemiyle mücadelede bir yılı geride bırakan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Mart ayından beri Covid-19 salgınına karşı 7/24 çalışma esasıyla mücadelesini sürdürüyor. Gece ve gündüz olmak üzere ikiye bölünen zabıtalar, bir yandan fırsatçılara göz açtırmadı diğer yandan da halkın sağlığı için denetimlerini sıklaştırdı. Semt pazarlarına yönelik çalışmalarda ise hiç taviz verilmiyor. Her gün ortalama bin 500 denetlemeyle salgına karşı çalışmalar sürdürülüyor. - İSTANBUL

Lokman Çağırıcı, Koronavirüs, Bağcılar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi - Son Dakika


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