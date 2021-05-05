Son dakika haber! PANDEMİ YURDUNDAN ÇARŞAFLI KAÇIŞ PLANI ÖLÜMLE SONUÇLANDI - Son Dakika

Son dakika haber! PANDEMİ YURDUNDAN ÇARŞAFLI KAÇIŞ PLANI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

05.05.2021 13:02
Son dakika haber! PANDEMİ YURDUNDAN ÇARŞAFLI KAÇIŞ PLANI ÖLÜMLE SONUÇLANDI, System.String[]

Son dakika haberi... MALTEPE Cezaevi'nden çıktıktan sonra yurtta karantinaya alınan Pakistan uyruklu Ali Muhtar, uç uca eklediği perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarktı.

MALTEPE Cezaevi'nden çıktıktan sonra yurtta karantinaya alınan Pakistan uyruklu Ali Muhtar, uç uca eklediği perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarktı. 6'ncı kata kadar inen Muhtar, çarşafların kopması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 2 Mayıs Pazar günü saat 06.00 sıralarında Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Koronavirüs şüphesi bulunan Pakistan uyruklu Ali Muhtar (36) Maltepe Cezaevi'nden çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurduna yerleştirildi. Muhtar, yurtta 2 gün kaldıktan sonra kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağladı. Perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ıncı kata kadar indi. Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcı incelemesinin ardından Muhtar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Yurdun yakınında bulunan sitenin sakini, "Sabah saatleriydi, biz sese uyandık. Dışarıdan baktığımda ambulans gelmişti. Birileri bağırıyordu. Pakistan uyruklu olduğunu duydum. Bir vatandaşın yukarıdan aşağı perde sarkıtarak indiğini öğrendim" dedi.

Maltepe Cezaevi, Pakistan, Maltepe, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! PANDEMİ YURDUNDAN ÇARŞAFLI KAÇIŞ PLANI ÖLÜMLE SONUÇLANDI - Son Dakika


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